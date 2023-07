Conferencia de prensa final de Kambosos-Hughes El ex rey indiscutible de peso ligero George Kambosos Jr. y Maxi Hughes se enfrentaron en la conferencia de prensa final para su choque de ESPN el sábado en FireLake Arena en Shawnee, Oklahoma. George Kambosos: “Nunca he sido el tipo de peleador que dice, ‘Oh, tengo una derrota. Me ha quitado la confianza. Perdí con Devin Haney. Creo que el mundo del boxeo ha olvidado que él es el único contra el que he perdido. Tengo que recordárselos de nuevo. Hemos aprendido mucho. Y hemos trabajado mucho. Pero lo más importante es que ahora me he convertido en un hijo de puta codicioso. Voy a aprovechar cada hueco que haya. Solo estoy enfocado en Maxi Hughes. Le damos el máximo respeto. Él está aquí. Sabemos lo que va a traer. Lo que venga, se hablará después del sábado. Pero por ahora, solo hay un hombre frente a mí. Voy a arrancarle la cabeza. Eso es lo que está pasando por mi mente. Estoy listo. Estoy buscando destruir absolutamente a este hombre en mi camino”. Maxi Hughes: “La preparación ha ido muy bien. Mi equipo de entrenamiento ha estado junto durante cinco años. Después de mi última pelea en septiembre, me di una semana libre y volví al gimnasio. Soy un profesional de tiempo completo. Ese es mi trabajo. No solo entreno para las peleas. Entreno y aprendo todo el tiempo. Y luego, en febrero, cerramos el trato con George. Desde entonces, el rostro y el nombre de George han quedado grabados en mi cerebro. La preparación fue bien y tengo mucha confianza”. Kambosos, un sólido favorito contra Hughes Like this: Like Loading...

