Kambosos, un sólido favorito contra Hughes El ex campeón indiscutible de peso ligero George “Ferocious” Kambosos Jr. (20-2, 10 KOs) es favorito por -350 contra Maxi Hughes (26-5-2, 5 KOs) en su eliminatoria por el título mundial de la FIB en doce asaltos el sábado por la noche desde el FireLake Arena en Shawnee, Oklahoma. En la co-estelar de diez rounds, el medallista de plata olímpico estadounidense Keyshawn Davis (8-0, 6 KOs) está 35:1 para vencer al ex campeón europeo Francesco Patera (28-3, 10 KOs). ESPN transmitirá el combate. * * * En la transmisión de UFC Fightpass, el artista de KO de peso mediano junior Serhii “El Flaco” Bohachuk (22-1, 22 KOs) es una elección de 30: 1 contra el ex retador al título mundial Patrick Allotey (42-4, 32 KOs) en el Chumash Casino Resort en Santa Ynez, California. Conferencia de prensa final de Kambosos-Hughes Nuevo reality de Tyson Fury en Netflix Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.