Resultados desde Atlantic City El peso mediano #4 de la AMB, Thomas "Cornflake" LaManna (35-5-1, 14 KOs) destruyó a Juan Manuel "El Principito" Witt (33-1-2, 25 KOs) el sábado por la noche en el Jim Whelan Boardwalk Hall en Atlantic City. LaManna presionó la acción y rápidamente derribó a Witt. El final llegó en el tercer round. LaManna derribó a Witt tres veces para terminarlo. LaManna reclamó el cinturón Fedelatin de la AMB. Witt ahora ha perdido ambas peleas desde que regresó de un descanso de cinco años. LaManna también es el promotor de esta tarjeta. * * * El terror de peso pesado Kristian Prenga (14-1, 14 KOs) necesitó sólo 1:22 para derrotar a Santander Sligado (32-16, 26 KOs) con una mano derecha en el primer round. El invicto peso mediano junior Justin "Time" Figueroa (6-0, 5 KOs) venció por decisión unánime en seis asaltos a Jeff "Relentless" Lentz (5-2, 1 KO). Las puntuaciones fueron 58-56, 59-55, 59-55. El súper mediano Nadim Salloum (11-1, 4 KOs) detuvo a Antonio Ocles (12-13, 3 KOs) en el segundo round. Resultados desde Shawnee, Oklahoma

