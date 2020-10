Resultados desde Santo Domingo Foto: Promoción de boxeo Shuan Por Robert Coster Erick Rosa, ex estrella amateur Dominicana de 20 años, “Mini Pacman”, hizo su debut profesional con una gran explosión, ganando dos títulos regionales en una misma noche y en su primera pelea al obtener los cinturones de la AMB Fedelatin y el WBC Latino en la categoría de peso mínimo. Rosa ganó por decisión unánime (98-92, 100-90, 100-90) sobre Oscar Bermudez Salas (5-3, 2 KOs) de México. El evento co-estelar vio al prospecto Dominicano Gerardo Valdez (9-0, 8 KOs) ganar el cinturón de peso súper mosca latino del WBC, venciendo al veterano Mexicano Ulises Lara (21-18, 12 KOs) con un nocaut técnico en el séptimo round. La tarjeta “burbuja” en línea fue promovida por Shuan Boxing Promotion y se llevó a cabo en el Hotel Catalunya Malecon Center en la ciudad capital de Santo Domingo. Cobertura televisiva de YouTube Shuan Boxing y King Boxing. Ismael Laguna, Ex campeón mundial y leyenda del IBHOF delicado en hospital en Panamá Lipinets y Clayton terminan en empate por titulo FIB en Connecticut

