Ismael Laguna, Ex campeón mundial y leyenda del IBHOF delicado en hospital en Panamá Por. Gabriel F. Cordero Algunas fuentes informan que el Panameño doble excampeón mundial ligero y miembro del Salón de la Fama Internacional de Canastota, Ismael Laguna (77 años) estaría en un Hospital Público de ese país desde hace cerca de dos semanas, las fuentes indican que Laguna estaría en en el Hospital Santo Tomás para una cirugía en la vesícula pero ha sido difícil su recuperación. Laguna fue campeón mundial ligero del WBC y la AMB en 1965 en Ciudad de Panamá al vencer al Puertorriqueño campeón mundial Carlos Ortiz y en 1970 venció Mando Ramos, en Los Ángeles, EEUU. Entre 1960-1971 realizó 75 pelea con 65 victorias (37KOs) , 9 derrotas y 1 empate enfrentando a: Antonio Herrera, Vicente Saldivar, Carlos Ortiz, Nicolino Locche, Carlos Hernandez, Flash Elorde, Mando Ramos, Guts Ishimatsu, Chango Carmona y Ken Buchanan entre otros. Laguna fue el tercer Panameño (Teófilo Al Brown y Eusebio Pedroza) en entrar al IBHOF de Canastota y eso fue en la generacion del 2001 junto a el Húngaro ex campeón mundial mediano Luszlo Papp, el Cubano Mexicano Ultiminio Ramos, ex monarca de las 126 libras, el entrenador George Benton, el legendario promotor Don Chargin, el estadista Ralph Citro y el columnista Bill Gallo. Resultados desde Santo Domingo

