Lipinets y Clayton terminan en empate por titulo FIB en Connecticut En un choque por el título de peso welter interino vacante de la FIB, el # 3 Sergey Lipinets (16-1-1, 12 KOs) y el clasificado # 5 Custio Clayton (18-0-1, 12 KOs) lucharon por un empate mayoritario en doce rounds el Sábado por la noche en Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. Cerrar la competencia táctica hasta el final. Las puntuaciones fueron 115-113 Clayton, 114-114, 114-114. Clayton ganó las últimas tres rondas en las tres cartas para salvar el empate. El título permanece vacante. “Pensé que había ganado la pelea, pero Clayton es un buen peleador”, dijo Lipinets. “Él era más fuerte de lo que pensé que sería. No he peleado en un año y se nota. Necesito recuperar mi ritmo en un par de peleas antes de enfrentarme a los peleadores de alto nivel “. “Al final del día, no se puede ignorar la decisión de los jueces, pero pensé que conecté tiros más limpios y gané”, dijo Clayton. “Se adelantó mucho, pero no aterrizó tanto. Probablemente podría haber empujado más un poco antes, pero al mismo tiempo, sabía que era fuerte. Pensé que me mantuve paciente y sereno. Podría haber armado combinaciones más rápido, pero en general pensé que peleé una pelea inteligente y lo logré “. La pelea fue definida por el ataque al cuerpo de Lipinets contra la precisión del jab del Canadiense Clayton. Según CompuBox, Lipinets superó a Clayton en el cuerpo por un recuento de 80 a 29, mientras que Clayton tuvo el jab superior con una melodía de 135 aterrizados en comparación con 68 de Lipinets. Clayton fue capaz de bloquear a los golpes de Lipinets durante gran parte de la pelea con su movimiento y ese jab, pero nunca reunió el arsenal ofensivo para disuadir a Lipinets de avanzar. Clayton ganó las últimas tres rondas en todas las tarjetas de los jueces para ganar el empate. “Le mostré al mundo que no soy solo un chico de Canadá”, dijo Clayton. “Demostré que soy un buen boxeador. La gente tendrá que respetarme un poco más. Si Lipinets quiere la revancha por el título interino, deberíamos poder hacer que eso suceda “. “Por el título interino, estaré listo para una revancha con Clayton”, agregó Lipinets. Resultados desde Santo Domingo Mauricio Sulaimán: Una gran semana en el deporte

