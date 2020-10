Mauricio Sulaimán: Una gran semana en el deporte Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán – Presidente del WBC Quiero comenzar esta columna semanal expresando mi más sentido pésame a nuestro querido Víctor Silva, colega de nuestra organización y más que eso, miembro de la familia del Consejo Mundial de Boxeo, por la pérdida de su madre el pasado viernes. Fue una semana muy activa en el deporte. Los playoffs de las Grandes Ligas tuvieron grandes momentos emocionales, ya que los Astros de Houston volvieron a pelear consiguiendo la serie 3-3, pero perdieron el juego final, con Tampa Bay yendo a la Serie Mundial. Muchos fanáticos celebraron esta derrota para Houston, que continúa siendo criticada por el horrendo sistema de robar señales, una acción imperdonable dentro del deporte y el juego limpio. Los Dodgers de Los Ángeles pudieron avanzar a la Serie Mundial, y mientras escribo esta columna están llevando los juegos de la serie 2 a 1. La NFL continuó con la actividad de una temporada que lo ha visto todo, y siento que la liga está haciendo un trabajo maravilloso en términos de protocolos relacionados con COVID-19. Varios partidos han tenido que posponerse, teniendo resultados positivos en las pruebas, y otro tema que ha resultado dramático es la cantidad de lesiones que le han ocurrido a muchos jugadores. El domingo pasado, el mariscal de campo de los Dallas Cowboys sufrió una lesión dramática que lo dejó fuera del resto de la temporada. Nuestros más sinceros deseos para Dak Prescott por su sana recuperación, es increíble que el mismo día que Alex Smith regresó después de un descanso de 2 años por una lesión similar, Prescott se lesiona. Los Angeles Lakers ganaron un campeonato más, pero este con gran trascendencia, siendo un homenaje a Kobe Bryant, quien falleció a principios de este año en un accidente aéreo que sacudió al mundo entero. En el fútbol mexicano, vimos el regreso del público a los estadios, y en general hay una gran actividad en el deporte a nivel mundial. En cuanto al boxeo, el mundo fue testigo de una de las peleas más dramáticas en años con 8 caídas en 5 rondas con José Zepeda derrotando a Ivan Baranchyk de manera dramática capturando el título superligero de plata del WBC, el sábado pasado fuimos testigos de una de las peleas más esperadas en los últimos tiempos. años. El fenómeno ucraniano: Vasyl Lomachenko, se enfrentó a quien ahora es una de las estrellas del mundo del boxeo, el hondureño Teófimo López. La división de peso ligero se ha convertido en una de las más interesantes, ya que un gran torneo por la supremacía ocurrió naturalmente. Todo comenzó con esta pelea entre Lomachenko y López. El 7 de noviembre, Devin Haney, campeón mundial del WBC, defenderá su cinturón ante la superestrella cubana Yuriorkis Gamboa, y el 5 de diciembre, el sensacional joven Ryan García disputará el título interino ante Luke Campbell; Además, próximamente se dará a conocer la fecha de la tan esperada pelea entre Jorge Linares y Javier Fortuna. Una gran cartelera de boxeo tuvo lugar anoche en la Ciudad de México, en las instalaciones de TV Azteca, Matchroom y Zanfer se unieron para presentar tres peleas por el título mundial y una cartelera tremenda. Se requirió mucho esfuerzo para presentar esta tarjeta en la situación mundial actual, y todos podemos estar orgullosos del éxito, ya que fue simplemente sensacional. DAZN y TV Azteca, así como en ESPN Knockout, llevaron la actividad a millones de fanáticos en todo el mundo. El campeón de peso mosca del WBC, Julio César “Rey” Martínez, superó al sustituto de último momento, Moisés Calleros en solo 2 rounds con una tremenda demostración de habilidades y poder. Chocolatito González, el héroe de Nicaragua tuvo un duro oponente en Israel González y logró ganar una entretenida decisión unánime y el evento principal, una revancha entre el campeón del WBC Juan Francisco “Gallo” Estrada vs el ex campeón del WBC Carlos “Príncipe” Cuadras convertida en una de las mejores peleas en la historia de las divisiones de menor peso. Estrada tuvo que levantarse de la lona y sobrevivir a una ventaja temprana de Cuadras, cortarse en ambos ojos por golpes legales y mostró al mundo por qué es el mejor peso supermosca del mundo. Estrada derribó a Cuadras dos veces en el undécimo y el árbitro Guadalupe García detuvo la pelea. Clásico instantáneo Agradeceré sus comentarios en [email protected] El boxeo está de regreso en República Dominicana

