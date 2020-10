El boxeo está de regreso en República Dominicana Por Robert Coster Shuan Boxing Promotion está trayendo el box de regreso a la República Dominicana. La estrella amateur Dominicana de 20 años Erick Rosa, “el mini-Pacman”, se convertirá en profesional mañana, luchando por los títulos de peso paja de la AMB Fedelatin y del WBC Latino contra Oscar Bermúdez Salas (5-2, 2 KOs) de México en un evento transmitido online. La Batalla será televisada celebrada en el Hotel Catalunya Malecón Center. El peso de Rosa era 104.5 libras contra Bermúdez, quien escalaba 103 libras. En otra pelea por el título, Ulises Lara de México, 115 contra él Dominicano, Gerardo Valde 115 por el título supermosca latino del CMB en 8 rounds. La tarjeta se puede ver en Youtube Shuan Boxing y King Boxing. Preciado vence a Hernandez en 19 segundos por Telemundo en Kissimmee

