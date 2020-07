Resultados desde Rusia Por.Gabriel F. Cordero El miércoles por la noche, en el Restaurante Torne, uno de los restaurantes suburbanos de Vladikavkaz, Rusia se ha realizado el primer evento importante de boxeo después de la cuarentena en un evento organizado por la Federación Rusa de Boxeo, SKV Boxing y Ariana Boxing Club. Debido al aislamiento el evento se celebró sin espectadores en cumplimiento de todas las reglas sanitarias. En total, hubo 9 peleas en el programa entre ellas Elena Kuzina hizo su debut en el boxeo profesional derrotando a Alena Filippova por nocaut técnico en el primer round igualmente Aza Dzherieva venció mediante un TKO en el segundo round ante Kristina Abdulina. Oleg Gurtsiev ganó por decisión unánime en cuatro rounds a Ramazon Alimatov. Luego, Aslan Kabisov y Artur Kudukhov también terminaron sus peleas antes de lo previsto con nocauts técnicos contra Beimbet Yesov y Makhsudkhon Amirov. En el evento principal de la noche Alexander Tibilov venció a Denis Azarchenko por TKO en el segundo round. Inoue habla de las peleas de WBSS y mira hacia el futuro

