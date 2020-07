Inoue habla de las peleas de WBSS y mira hacia el futuro Foto: World Boxing Super Series La superestrella japonesa Naoya Inoue rompe su increíble viaje WBSS que lo vio ganar el Trofeo Muhammad Ali y unificar los títulos de la FIB y la AMB después de las victorias sobre Juan Carlos Payano, Emmanuel Rodríguez y Nonito Donaire. Los cuartos y semifinales terminaron en un total de solo 5 minutos y 29 segundos después de dos actuaciones alucinantes contra Payano y Rodríguez. Pero en la final, el ‘Monstruo’ japonés tuvo que conquistar al legendario Donaire a lo lejos en una batalla apodada acertadamente ‘The Drama in Saitama’ y celebrada como la Pelea del Año 2019. ¿Qué pensabas cuando te convertiste en parte de la WBSS?

“Estaba luchando por encontrar oponentes cuando estaba en Super Flyweight, así que fue un placer para mí ser parte de la WBSS”. ¿Qué pasó por tu cabeza después de vencer a Payano en solo 70 segundos?

“Nunca me imaginé golpeando a Payano en 70 segundos antes de la pelea. Sentí nuestros movimientos como cámara lenta al final de la pelea, así que puedo decir que estaba en la zona “. La pelea de Rodríguez … ¿cuáles son tus recuerdos de esa pelea?

“Estaba tan emocionado porque era mi primera pelea en Glasgow, así como mi primer combate de unificación del título. Gané de la mejor manera posible. Se convirtió en un gran recuerdo para mí “. ¿Cómo fue enfrentar a Donaire? ¿Qué aprendiste de la pelea y qué tan profundo tuviste que ir para ganar?

“Donaire es una de las leyendas del boxeo para mí. Este pensamiento hizo imposible hacer una predicción de cómo sería nuestra lucha. Aunque sufrí una fractura orbital en la segunda ronda, traté de mantenerme listo. Gané por decisión. Fue una gran prueba para mí “. Mirando hacia atrás en el torneo, ¿cuál es tu momento favorito y cuáles son tus esperanzas para el futuro?

“La experiencia más impresionante en el WBSS es la producción de todo el escenario, como la iluminación, etc. Y todavía recuerdo el peso del trofeo (Ali) que me dieron después de la final. “Creo que tengo varias opciones en este momento … La pelea de unificación con la OMB y subir una división de peso, etc. Lo discutiré con mi equipo y tomaré una decisión”. Mike Tyson, de 54 años, dice que el entrenamiento es "realmente doloroso"

