Mike Tyson, de 54 años, dice que el entrenamiento es “realmente doloroso” El ex campeón de peso pesado Mike Tyson apareció en el Tonight Show con Jimmy Fallon para hablar sobre su regreso al ring de boxeo después de 15 años. “Iron Mike” se enfrenta a Roy Jones Jr. en una exhibición de PPV el 12 de septiembre. En su regreso “Estoy de vuelta, hombre, estoy de vuelta. No sé por qué volvió. Empecé a entrenar. Estoy de vuelta en forma. Tengo 228. Y he estado boxeando. Haciendo lo que puedo. No puedo creer esto tampoco, hombre. Es solo que no creo en la Fuente de la Juventud, pero algo me vino a la mente y volví, hombre “. Al enfrentar a Roy Jones Jr. “Oh, hombre, estoy muy feliz. Si hombre. Va a ser tan asombroso. Estoy muy feliz de volver al ring y enfrentarme a Roy Jones el 12 de septiembre. Será increíble … es el mejor luchador de su generación. Soy el mejor luchador de mi generación, y es obvio que debemos enfrentarnos juntos “. En entrenamiento a los 54 años “Bueno, es realmente doloroso. Muy doloroso Y a partir de esta experiencia en este momento, nunca volveré a llamar a otro luchador como un vagabundo, porque cualquiera que haga esto o intente hacer esto no es un vagabundo. “Mis hijos piensan que debería sentarme, pero ¿qué saben ellos? ¿Ya sabes? Estoy muy confiado No saben pelear. Ninguno de mis hijos puede vencerme en una pelea, ¿de qué están hablando? Inoue habla de las peleas de WBSS y mira hacia el futuro WBC "Martes de Cafe" con Mauricio Sulaimán

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.