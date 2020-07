WBC “Martes de Cafe” con Mauricio Sulaimán Uno de los invitados especiales de la Conferencia de Prensa semanal del Consejo Mundial de Boxeo, fue el campeón súper mediano del WBC David Benavidez, quien después de casi un año sabático de inactividad en el ring defenderá su título contra el Roamer Alexis Angulo, el 15 de agosto. “Bandera Roja” dijo que ha entrenado muy duro durante los últimos tres meses porque quiere ser espectacular en este regreso. Cuando se le preguntó sobre una pelea con Saúl Álvarez, Benavidez dijo que si “Canelo” le da la oportunidad, la aprovecharía en un abrir y cerrar de ojos, confiado en su tamaño, velocidad y hambre / ambición. Otro de nuestros invitados fue Gilberto “Zurdo” Ramírez, quien durante la pandemia se quedó en casa, entrenando hasta cuatro veces al día, lo que nunca había hecho antes. Zurdo también tiene a Saúl “Canelo” Álvarez en su lista de éxitos, diciendo que una mega pelea en el Estadio Azteca sería histórica. Con la Convención Virtual del WBC del 12 al 15 de agosto, el presidente Mauricio Sulaiman se acerca y dice que todo el equipo está trabajando muy duro, por lo que todo va según lo planeado, ya que uno de los objetivos es ofrecer contenido de alta calidad y, por supuesto, hacer que todos se sientan como si estamos ahí. Para concluir, presentó a Bridget González, cantante y actriz conocida por tener el récord de haber cantado los himnos nacionales en las peleas del campeonato mundial y que hoy fue nombrada Embajadora del WBC. Bridget mostró la calidad de su voz, cantando parte del himno nacional de los Estados Unidos. Mike Tyson, de 54 años, dice que el entrenamiento es "realmente doloroso" "Gallo" Estrada se recupera de Covid-19

