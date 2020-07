“Gallo” Estrada se recupera de Covid-19 Se reveló que el súper campeón de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Juan Francisco “Gallo” Estrada y su esposa, estaban infectados con Covid-19. Afortunadamente, ambos están completamente recuperados después de estar aislados y bajo supervisión médica. Estrada agradeció el apoyo y los buenos deseos de sus fanáticos en las redes sociales y confirmó que ya está completamente recuperado. Su entrenador, Alfredo Caballero, que tenía Covid-19, comentó que Estrada se mantiene en forma entrenando en casa y esperando la confirmación para regresar al ring. La última vez que Estrada defendió su título fue el 24 de agosto de 2019, cuando derrotó a Dewayne Beamon. Lamentablemente durante este tiempo falleció José Alfredo Caballero Rodríguez padre del Entrenador Alfredo Caballero. WBC "Martes de Cafe" con Mauricio Sulaimán Barrios comienza campo de entrenamiento en California

