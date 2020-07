Barrios comienza campo de entrenamiento en California Foto: Empire Boxing El invicto campeón súper ligero de la AMB, Mario “El Azteca” Barrios (25-0, 16 KOs), llegó al Área de la Bahía, CA, para comenzar el campamento de entrenamiento con su entrenador Virgil Hunter. Barrios tiene programado defender su título contra Ryan Karl (18-2, 11 KOs) en una pelea de 12 rounds como parte de la doble cartelera PPV de Showtime el 26 de septiembre. Barrios vs. Karl será la co-estelar de la pelea de unificación de 12 rounds entre Jermell Charlo (33-1, 17 KOs) vs. Jeison Rosario (20-1-1, 14 KOs) por los campeonatos del WBC, la AMB y la FIB Títulos de las 154 libras. Jermall Charlo (30-0, 22 KOs) contra Sergiy Derevyanchenko (13-2, 10 KOs) por el campeonato mundial de peso medio del WBC será el evento principal de apertura en la transmisión. "Gallo" Estrada se recupera de Covid-19 Sampson Lewkowicz se recupera de la cirugía

