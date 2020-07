Sampson Lewkowicz se recupera de la cirugía El popular Representante / Promotor Sampson Lewkowicz se está recuperando después de someterse a una cirugía este Lunes en Houston, Texas. El hijo de Sampson, Nathan Lewkowicz, ha anunciado lo siguiente: “Algunas buenas noticias. Acabo de recibir la noticia del médico que realizó la cirugía a mi padre de que acaba de salir de la cirugía y que está muy bien después de la cirugía. Esta fue una cirugía mayor y un susto mayor. Gracias por todos los que se acercaron “. Según el presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, los médicos extirparon dos tumores cancerosos de la garganta de Sampson, pero él está hablando más fuerte que antes. Barrios comienza campo de entrenamiento en California Shawn Porter regresa el 22 de Agosto con PBC en Fox

