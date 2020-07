Shawn Porter regresa el 22 de Agosto con PBC en Fox Por.Gabriel F. Cordero Existe la posibilidad que el estelar ex campeón mundial Shawn Porter regrese ante Sebastian Formella el 22 de agosto en un evento de Premier Boxing Champions en FOX. Porter se ha enfrentado a los principales nombres del peso welter como: Errol Spence Jr., Danny García, Devo Alexander, Kell Brook, Adrien Broner, Keith Thurman, Andre Berto, Adrian Granados, Paul Malignaggi y Yordenis Ugas entre otros. Había cierta posibilidad este 2020 de una posible pelea de Porter ante Terence Crawford , el campeón de peso welter de la OMB aunque también se hablaba de una revancha ante Spence Jr. Los eventos de MTK Fight Night se trasladaron a los miércoles

