Los eventos de MTK Fight Night se trasladaron a los miércoles El próximo trío de eventos de MTK Fight Night tendrá lugar cada 24 horas después, después de que los espectáculos se trasladaron a los miércoles por la noche. Las nuevas fechas para los próximos shows a puerta cerrada en el LS-Live en Wakefield son el 12 de agosto, el 26 de agosto y el 2 de septiembre, y se transmitirán en vivo en los EE. UU. En ESPN + en asociación con Top Rank y en todo el mundo en IFL TV. El primer espectáculo tiene lugar el miércoles 12 de agosto, cuando el retador del título mundial Jono Carroll (18-1-1, 4 KOs) se enfrenta con Maxi Hughes (20-5-2, 4 KOs) en 133lbs. Shawn Porter regresa el 22 de Agosto con PBC en Fox Lista la cartelera de Linares-Fortuna el 28 de Agosto en California

