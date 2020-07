Lista la cartelera de Linares-Fortuna el 28 de Agosto en California Para Rashidi “Speedy” Ellis (22-0, 14 KOs), no es si tendrá una oportunidad por un título mundial, sino cuándo. En el evento principal del 28 de agosto de Linares vs. Fortuna, Ellis tendrá la oportunidad de mostrar por qué cuando se enfrente al experimentado contendiente Brad “King” Solomon (28-3, 9 KOs) en una defensa de 10 rondas de su AMB Título continental de peso welter de las Américas. El evento, que tendrá lugar en Fantasy Springs Resort Casino, estará cerrado al público y los medios de comunicación. Se transmitirá en vivo por DAZN. La pegada de demolición Uzbeka, Bektemir “Bully” Melikuziev (5-0, 4 KOs) continuará su rápido ascenso en el ranking de las 168 libras cuando defienda su campeonato de peso súper mediano de las Américas Continental de la AMB ante Alan “La Amenaza “Campa (17-5, 11 KOs)) de Sonora, México en un combate de 10 rondas. Alexis “Lex” Rocha (16-0, 10 KOs) de Santa Ana, California, defendió su título de peso welter continental de las Américas del WBC en una batalla de 10 rondas contra Jameson Bacon (23-4, 15 KOs) de Cebu Filipinas. El ex retador del título mundial Lamont Roach Jr. (19-1-1, 7 KOs) de Washington, DC, se enfrentará a Neil Tabanao (17-7, 11 KOs) de Cebu, Filipinas, en una pelea de peso súper pluma de 10 rondas. Marlen Esparza (7-1, 1 KOs) de Houston, Texas, regresará después de su primera y única derrota en un combate de peso mosca de ocho rondas contra Jacky Calvo (12-5-1, 1 KO) de la Ciudad de México , México Los eventos de MTK Fight Night se trasladaron a los miércoles Sistema de puntuación remota del WBC con resultados positivos

