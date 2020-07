Sistema de puntuación remota del WBC con resultados positivos El comité de Oficiales del Ring del WBC desarrolló un sistema que se ha utilizado durante 2 años para evaluar a los jueces mientras califican las peleas en vivo en casa. Los puntajes de jueces certificados sirven como un sistema para evaluar su desempeño y también como una herramienta de capacitación. Los resultados han sido extremadamente satisfactorios, y el WBC ha identificado una variedad de opciones para usar el sistema, incluidas las redes de televisión y la interacción de los fanáticos con estos accesos inmediatos de información ronda por ronda. El protocolo médico / administrativo WBC Covid-19 incluyó el Sistema de puntuación remota como una alternativa para reducir el número de personas presentes en los eventos de boxeo. El sistema se usó para los 3 programas promovidos por Zanfer en México en julio, con 3 jueces calificados en un estudio de televisión y 3 jueces adicionales en casa desde los Estados Unidos. Estos fueron los puntajes oficiales. Durante el fin de semana, el ex campeón mundial, Carlos Molina promovió su segundo evento durante la era Covid-19 y el sistema también se utilizó para proporcionar los puntajes oficiales para la tarjeta de 5 peleas. Este evento marcó un momento decisivo para el sistema, ya que era de bajo presupuesto y no había un evento televisado por la red, el sistema funcionó a la perfección. Cinco jueces de todo el país anotaron oficialmente los combates. Estos son tiempos para ser innovadores y proactivos. El WBC continuará explorando los beneficios oficiales y no oficiales que el sistema puede aportar a nuestro deporte. Hay muchas preguntas de los tradicionalistas y la resistencia al cambio, ya que es solo la naturaleza humana hacerlo, sin embargo, el WBC se siente muy cómodo y entusiasmado con los resultados hasta ahora. El sistema también incluye una característica muy importante, que es la máxima prioridad para la capacitación de jueces del CMB. Cada ronda se puntúa reflejando el elemento cuantitativo, por ejemplo 10-9 pero también la característica cualitativa. Los jueces deben anotar cada ronda con el nivel de ventaja: C = Cerrar

M = Moderado

D = Decisivo

D = Decisivo

ED = Extremadamente decisivo

