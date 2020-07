Avanesyan-Kelly podría ser entre octubre y noviembre Por.Gabriel F. Cordero El promotor Eddie Hearn ha manifestado que la pelea entre los boxeadores de peso welter, el ex campeón mundial Ruso David Avanesyan (26-3-1, 14 KOs) y el Británico Josh Kelly (10-0-1, 6 KOs) podría ser programada entre los meses de octubre y noviembre en algunos de los eventos de Matchroom Boxing y DAZN. Anteriormente Avanesyan-Kelly estaba programada para la primavera, pero no se pudo realizar debido a la pandemia del coronavirus. Avanesyan hizo su segunda defensa del título de EBU en diciembre, noqueando al español José del Río (29-9-1, 7 KOs) en el primer round en el Pabellón de la Vall d’Hebron, Barcelona y ha realizado sus ultimas 3 peleas en España. Kelly también superó Nicaragüense Winston Campos (31-7-0, 19 KOs) en diez rounds en diciembre en el Talking Stick Resort Arena, Phoenix y ha realizado sus ultimas dos peleas en EEUU. Mauricio Sulaiman: La nueva adaptación al atípico presente

