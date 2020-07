Leo Santa Cruz comienza la preparación para Gervonta Davis Foto: Nabeel Ahmad / Premier Champions Boxing Por Miguel Maravilla El campeón mundial de cuatro divisiones y actual campeón mundial de la AMB y el peso pluma y súper pluma Leo Santa Cruz (37-1-1, 19 KOs) está listo para la pelea más grande de su carrera, ya que se enfrentará al campeón mundial de dos divisiones, y actual El campeón de peso ligero de la AMB Gervonta “Tank” Davis (23-0, 22 KO’s) de Baltimore. El enfrentamiento de Santa Cruz con Davis se llevará a cabo el sábado 24 de octubre en la presentación en vivo en Showtime Pay Per View desde el Casino Mohegan Sun en Uncasville, Connecticut. “Esta es la pelea más grande de mi carrera. Es la pelea que siempre quise y mi primer pago por ver que encabezo. Entonces, estoy realmente emocionado ”, dijo Leo Santa Cruz a Fightnews.com®. “Estoy motivado y entrenando duro para esta pelea. Nadie me da una oportunidad, pero voy a sorprender al mundo “. Ya preparándose para Davis, Santa Cruz comenzó su entrenamiento la semana pasada con su hermano Antonio Santa Cruz. Este campamento probablemente estará limitado con el padre / entrenador principal Don José Santa Cruz. El patriarca familiar dio positivo por el COVID-19 a principios de este año. “Estuve activo durante la cuarentena. Paré durante aproximadamente un mes porque mi papá contrajo el virus. No estaba bien, pero ahora está bien ”, dijo Santa Cruz. “Estoy de vuelta en el campamento ahora que la preparación está yendo bien, comenzamos la semana pasada a medida que comenzamos a entrenar más, y lo vamos a intensificar. Haré todo de esa manera, vengo bien preparado para la pelea “. A pesar de la enfermedad, su padre Don José ha superado una batalla previa contra el cáncer y el campeón siempre ha mencionado la dedicación y la dureza de su padre para superar las batallas como inspiración. “Mi padre me motiva. Lo miro y todo lo que ha pasado hace que trabajar más duro en lo que hago ”, dijo Santa Cruz. Al entrar en esta pelea, Santa Cruz planea traer algunos golpeadores pesados ​​para prepararse y acostumbrarse al poder y el estilo de Davis. “Una vez que comencemos a entrenar. Necesitaré muchachos que peleen en 140 o 147 ”, explicó Santa Cruz. Para Davis, viene de un paro en el duodécimo asalto sobre el ex campeón mundial Yuriorkis Gamboa en el cierre del año 2019, ya que el propio Davis luchó pero logró anotar el nocaut. “Vi algunos momentos destacados de su última pelea, pero mucha gente decía que no se veía tan bien. Creo que fueron las vacaciones, él entrenando durante las vacaciones. Durante esos momentos tienes Acción de Gracias y Navidad, por lo que es difícil mantenerte concentrado. Quieres divertirte y estar con tu familia. Es difícil concentrarse ”, Santa Cruz en la última pelea de Davis. Cuando se le preguntó sobre Davis. “Esperaba que Tank fuera el oponente. Ya se hablaba de la pelea. Estaba esperando que todo volviera a la normalidad. Pensamos en julio o agosto, pero ahora pelearemos en octubre ”, dijo Santa Cruz sobre el enfrentamiento. “Creo que Gervonta Davis es un gran luchador, agresivo y tiene un gran poder. Su estilo es zurdo y rápido, pero estamos preparados. Veremos por su poder, seremos pacientes e inteligentes. Creo que él busca el disparo de poder, siempre y cuando me aleje de eso. Tengo la experiencia Por lo tanto, creo que con mi experiencia, y si lo presiono, lo derrumbaré y lo frustrare ”. Tras una decisión unánime sobre Miguel Flores en noviembre pasado, Santa Cruz no tuvo su mejor desempeño en su última pelea. Santa Cruz se convirtió en un campeón mundial de cuatro divisiones al ganar el título vacante súper pluma de la AMB. “Estoy feliz de haber ganado esa pelea y de haber ganado mi cuarto título, en mi cuarta división de peso”, dijo Santa Cruz en su última pelea. “No hice tan bien en esa pelea. Me enfermé una semana antes de la pelea, pero no estaba preocupado. Me sentí fuerte antes de la pelea pero luego fui débil, perdí poder. Gané la pelea, pero no fue la mejor actuación “. Y a la siguiente. Cuando la pelea con Davis se anunció oficialmente la semana pasada, el rumor comenzó rápidamente en la comunidad del boxeo y las redes sociales sobre Gervonta Davis haciendo el peso para la pelea. Se sabe que Davis aumenta de peso / aumenta de peso entre peleas mientras no está activo. Luchando por llegar al límite de las 130 libras, Davis subió al peso ligero para su última pelea. Esta pelea tendrá un límite de peso de 130 libras. “Si él trabaja duro, dedicado y tiene la disciplina, él hará el peso”, dijo Santa Cruz. “Si él no hace el peso. Le va a costar mucho ”, explicó Santa Cruz. Curiosamente, esta pelea tendrá los títulos súper pluma y peso ligero en la línea. Santa Cruz defenderá su título súper pluma de la AMB e intentará ganar el título de peso ligero de la AMB. “Pensé que estábamos luchando por el título de 130 libras, pero también estamos luchando por 135. No esperaba eso”, dijo Santa Cruz. Si Santa Cruz es victorioso, ganará su quinto título en su quinta categoría de peso. Ganó su primer título mundial en peso gallo en 2012 cuando pasó a conquistar títulos en peso súper gallo, peso pluma y peso súper pluma. Cuando se le preguntó sobre pelear por su quinto título en su quinta categoría de peso. “Será un gran logro si obtengo un título en 135. Seré el primer Mexicano en ganar cinco títulos mundiales en cinco categorías de peso. Sería un honor y pasaría a la historia. Será un sueño hecho realidad “ Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Ex campeón Cubano Yoan Pablo Hernández regresa al Ring Resultados desde Rusia

