Ex campeón Cubano Yoan Pablo Hernández regresa al Ring Foto: Team SES / Creek Design Después de casi exactamente seis años, el Cubano ex campeón de peso crucero de la FIB Yoan Pablo “Iron Man” Hernández regresará. Hernández, de 35 años, ahora competirá en la división de peso pesado y será promovido por SES Boxing. Tenía 29-1 con 14 KOs cuando se retiró como campeón mundial después de hacer cuatro defensas del título. La razón por la que colgó los guantes fue una serie de enfermedades, lesiones y cirugías. Hernandez reside en la ciudad hanseática de Stendal (Sajonia-Anhalt), donde se estableció como entrenador de boxeo. Leo Santa Cruz comienza la preparación para Gervonta Davis

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.