Resultados desde Rusia En su primera pelea desde que enfrentó a Oleksandr Usyk en la final de peso crucero de la WBSS en julio de 2018, el ex campeón mundial AMB / FIB “Iron” Murat Gassiev (27-1, 20 KOs) rápidamente demolió al veterano de 43 años Nuri Seferi (41-10 , 23 KOs) en el primer round el sábado por la noche en el WOW Arena en Krasnaya Polyana, Rusia. Una derecha colocada derribó a Seferi y la pelea se detuvo. El tiempo era 1:47. En un choque por el título welter jr Oriental de la OMB , el invicto olímpico de 2016 Adlan Abdurashidov (5-0, 3 KOs) vencio mediante una decisión unánime en diez rounds sobre Idd Pialari (27-5-1, 20 KOs). Las puntuaciones fueron 99-91, 100-90, 98-92. Usyk vence a Chisora por DU en Inglaterra Resultados desde Londres

