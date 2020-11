Usyk vence a Chisora por DU en Inglaterra El invicto Ucraniano ex campeón mundial crucero, Oleksandr Usyk (18-0, 13 KOs) pasó su primera prueba de peso pesado real con una reñida decisión unánime en doce rounds sobre Derek Chisora ​​(32-10, 23 KOs) el sábado por la noche en el SSE Arena, en las afueras de Londres, Inglaterra. Chisora ​​salió agresivamente, pero Usyk pronto se adaptó y tomó el control. Chisora ​​fue buen combatiente todo el camino y dio buena cuenta de sí mismo. Las puntuaciones fueron 117-112, 115-113, 115-113. Además de ganar a un boxeador de peso pesado muy importante, Usyk también ganó un cinturón intercontinental de peso pesado de la OMB. Con este combate, el Ucraniano demostró que tiene algo que ofrecer entre los pesos pesados ​​y será interesante saber cuál será su próximo rival. Hay que admitir que fue una pelea por encima de las expectativas. Resultados desde Las Vegas Resultados desde Rusia

