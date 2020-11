Resultados desde Las Vegas El Brasileño medallista de oro olímpico de 2016 Robson Conceição (15-0, 7 KOs) logró una decisión unánime sobre Luis Coria (12-4, 7 KOs) en un combate de peso ligero junior. Coria derribó a Conceição en el segundo round. Conceição también fue descontado puntos en el cuarto y sexto round por golpes bajos. Las puntuaciones fueron 94-93, 95-92, 95-92. El invicto peso welter junior Julian “Hammer Hands” Rodríguez (21-0, 14 KOs) José Eduardo López (29-8-2, 15 KOs). Rodríguez derribó a López una vez en las rondas uno y dos, y lo terminó con dos caídas más en la tercera ronda. Eran las 2:10. El invicto peso pesado Jared “The Real Big Baby” Anderson (7-0, 7 KOs), trató a Luis Eduardo Peña (6-2, 6 KOs) como una bolsa pesada en un nocaut técnico en el primer asalto. El tiempo era 2:47. El invicto peso welter junior Andy Hiraoka (16-0, 11 KOs) ganó por nocaut técnico en el cuarto asalto sobre Rickey Edwards (12-5, 3 KOs). Edwards cayó tres veces en la pelea. Resultados desde el San Antonio, Texas Usyk vence a Chisora por DU en Inglaterra

