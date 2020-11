Resultados desde el San Antonio, Texas El ex campeón mundial superligero Regis “Rougarou” Prograis (25-1, 21 KOs) venció con un nocaut técnico en el tercer round contra el invicto Juan Heraldez (16-1-1, 10 KOs). Hubo dos caídas en el tercer round. Se despidió después de la segunda caída. El Mexicano contendiente de peso ligero Isaac Cruz (20-1-1, 15 KOs) logró un impresionante triunfo ante el ex retador al título mundial Diego Magdaleno (32-4, 13 KOs) por nocaut técnico en el primer round. Fue un intercambio de golpes desde el principio. Cruz dejó caer a Magdaleno en un acalorado intercambio. Magdaleno superó la cuenta, pero momentos después volvió a caer y esta vez le dolió mucho. El árbitro, con razón e inmediatamente, rechazó el combate. La pelea fue una eliminatoria por el título de la FIB. Resultados desde Las Vegas

