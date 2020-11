Resultados desde Londres El invicto peso ligero # 3 de la FIB George Kambosos Jr (19-0, 10 KOs) venció con una decisión dividida en doce rounds sobre el ex campeón de peso pluma de la FIB y actual clasificado FIB # 4 Lee Selby (28-3, 9 KOs) en una eliminatoria final para el título mundial de peso ligero de la FIB el sábado por la noche en el SSE Arena, en las afueras de Londres, Inglaterra. Kambosos presionó la acción y lanzó los golpes más duros mientras el hábil Selby intentaba boxear. Al final, los jueces anotaron 118-110, 116-112 Kambosos, 115-114 Selby. En una pelea de féminas en el peso mediano Savannah Marshall (9-0, 7 KOs) castigó a Hannah Rankin (9-5, 2 KOs) durante siete asaltos para reclamar el título mundial vacante de la OMB. Rankin finalmente se arrodilló y la pelea se detuvo. El tiempo era 1:59. En un choque por el título vacante de peso crucero europeo, Tommy McCarthy (17-2, 8 KOs) ganó una decisión mayoritaria en doce rounds sobre Bilal Laggoune (25-2-2, 14 KOs). Las puntuaciones fueron 114-114, 116-112, 116-113. Resultados desde Rusia Boxeador recibe un KO y está en estado delicado en Hospital en Moscú

