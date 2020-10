Boxeador recibe un KO y está en estado delicado en Hospital en Moscú Por. Gabriel F. Cordero El 30 de octubre se ha realizado un evento de boxeo profesional en Moscú, durante la cual tuvo lugar una pelea entre los Rusos, Oleg Misyura (6-0, 5 KOs) y Timur Pashaliev (1-2-2, 1 KOs) realizado en el USC Soviet Wings, Moscow organizado por Shamo Boxing. La pelea terminó en el primer round. Misyura tuvo una ventaja notable y en uno momento de la pelea golpeó fuertemente a Pashaliev que no pudo escapar del golpe y cayó en un profundo nocaut. Pashaliev perdió el conocimiento y no pudieron hacerle entrar en razón en el ring. Timur Pashaliev está hospitalizado en una de las clínicas de Moscú en estado de inconsciencia, según el canal de Telegram Mash. Se espera mas información sobre este incidente. Munguia vence a Johnson en California

