Resultados desde Republica Dominicana Por Robert Coster El viernes se llevó a cabo una cartelera de maratón de 18 combates en el Gran Arena del Cibao en Santiago, República Dominicana. El evento principal tuvo el prometedor peso semipesado # 6 de la AMB, Bryan Pérez (15-1, 10 KOs), ganando por nocaut técnico en seis asaltos sobre el veterano Francisco Cordero (38-13, 28 KOs) de Colombia. El evento co-estelar vio a Dyana Vargas (12-0, 7 KOs), la ídolo del boxeo femenino de Santiago, venció con un espectacular KO en el sexto asalto sobre Grecia Nova (17-8, 4 KOs), reteniendo su cinturón dominicano de peso pluma. Otros resultados significativos: El peso ligero Nicolas Javer Polanco (19-1-1, 11 KOs) fue sorprendentemente limitado por Marco Acevedo (11-8-2, 1 KO) en ocho asaltos. Además, el prospecto de peso pluma Jorge Abel Santana (8-0, 6 KOs) superó en puntos al experimentado Lucian González (22-24, 2 KOs) en ocho asaltos. El evento fue presentado por Edwin Núñez Promoción y Manuel Toribio. Abogado de Pacquiao comenta sobre la demanda con Paradigm Sports Davis vence a Barrios y es tricampeón mundial simultaneo

