Abogado de Pacquiao comenta sobre la demanda con Paradigm Sports Declaración de Dale Kinsella: “La demanda presentada por Paradigm Sports en la corte estatal de California el viernes es un esfuerzo frívolo para interferir con la próxima mega pelea de Manny Pacquiao, y puede fallar y fallará por numerosas razones. Además, si Manny Pacquiao hubiera sabido que Paradigm Sports parece no haber tenido la intención de cumplir con sus obligaciones contractuales, nunca habría entablado ninguna relación con ellos. En caso de que este asunto proceda más allá de la presentación del viernes en un tribunal de justicia, el Sr. Pacquiao defenderá enérgicamente esta acción, hará valer sus propios reclamos contra Paradigm Sports y también buscará recuperar los honorarios de su abogado “. Según los informes, Paradigm Sports estaba representando a Pacquiao en la negociación de una pelea contra Mikey García de la cual Pacman supuestamente recibió un anticipo de $ 3.3 millones. Están buscando una orden judicial para detener la pelea anunciada Pacquiao-Spence. Resultados desde Republica Dominicana

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.