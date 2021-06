Resultados desde Minneapolis, Minnesota Informe / Fotos de Boxing Bob Newman Buenas noches para los lados B en la cartelera de Morrell-Cazares el domingo por la noche en The Armory en Minneapolis, Minnesota. En un choque entre artistas de nocaut de peso crucero invictos, Brandon Glanton (14-0, 11 KOs) ganó una decisión dividida en diez asaltos sobre el # 1 de la AMB Efetobor Apochi (11-1, 11 KOs). Glanton hizo que Apochi se pusiera de pie cuando sonó la campana que terminó la sexta ronda y después de eso todo fue guerra. Apochi hizo tambalearse a Glanton al oír la campana final. Las puntuaciones fueron 96-93 Apochi, 95-94, 95-94 Glanton. El superligero All Rivera (22-5, 18 KOs) derrotó al previamente invicto Omar “El Relámpago” Juárez (11-1, 5 KOs) por decisión mayoritaria. El peso súper welter Nathaniel Gallimore (22-5-1, 17 KOs) ganó una decisión mayoritaria sobre el previamente invicto 6’5 Leon Lawson III (14-1, 7 KOs). REPORTE COMPLETO Los artistas del nocaut de peso crucero Efetobor Apochi y Brandon Glanton jugaron Rock-em Sock-em Robots desde la campana de apertura de su programa de diez asaltos. Glanton parecía un poco más pulido, utilizando el jab para preparar sus golpes de poder. Para el quinto asalto, los golpes de ambos hombres parecían carecer de brillo, ya que cada uno lanzaba golpes en el brazo, ambos cansados ​​por el tórrido ritmo. Finalmente, al final de la sexta ronda, Glanton conectó dos derechas duras, golpeando violentamente la cabeza de Apochi hacia atrás. El árbitro Miezwa pareció intervenir y detenerlo, pero las cuerdas habían sostenido a Apochi cuando la campana lo salvó. Apochi aparentemente tuvo un segundo aire y se mantuvo firme en la séptima ronda. Glanton trató de terminar las cosas al comienzo del octavo, pero Apochi encontró el movimiento de la cabeza a su gusto, y Glanton falló una tonelada, gaseándose en el proceso. Al final de la novena ronda, Mientras Apochi estaba recibiendo lo peor de las cuerdas, el árbitro Miezwa llamó a la hora de asegurar la cinta suelta en el guante de Apochi. La misma reparación de cinta ocurrió para Glanton en el décimo. Al final de la pelea, con segundos para el final, Apochi golpeó a Glanton en la sien con un derechazo por encima del hombro, doblando las rodillas de Glanton en el proceso. Ambos hombres escucharon la campana final, una rareza en sus explosivas carreras hasta ahora. Los jueces vieron 96-93 para Apochi y 95-94 dos veces para Glanton, por decisión dividida, ahora pasando a 14-0, 11 KOs. Apochi cae su primero en caer a 11-1, 11 KOs. ¿Revancha a alguien? Los súper ligeros Omar Juarez y All Rivera abrieron la parte de Fox de la transmisión en un programa programado de diez asaltos. Ambos hombres acertaron sus tiros con Juárez pareciendo más rápido y nítido. Rivera, por su parte, parecía tener las manos más pesadas, si no más lentas. Al final de la segunda ronda, Juárez lucía una desagradable hinchazón debajo de su ojo derecho. En la cuarta ronda, Juárez salió buscando hacer daño, descargándose sobre Rivera. Brevemente, Rivera cambió las tornas y tuvo a Juárez contra las cuerdas. Luego de otro intercambio en el que Rivera estaba sacando lo peor, se agarró para estabilizarse y ambos hombres chocaron con fuerza contra la lona con Juárez levantándose del dolor. Para el sexto, Juárez retomó el control, aunque Rivera siguió persiguiéndolo, aunque de manera algo ineficaz. Rivera parecía contento con dejar que Juárez jugara con el primer golpe, con la esperanza de involucrarlo en un tiroteo, lo que sucedió solo en ocasiones. Juárez mantuvo en juego su estilo nítido de combinación de golpes, lo que le dio a Rivera pocas oportunidades de participar. Juárez optó por cambiar de postura hacia adelante y hacia atrás en el octavo, confundiendo a Rivera y sacándolo de su ritmo. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Juárez buscó atraer a Rivera y Juárez retrocedió hacia una esquina para contraatacar, cuando fue contrarrestado por dos derechas y una izquierda, depositándolo en su trasero. Juárez se levantó al conteo del árbitro Mark Nelson y boxeó ordenadamente para salir de la ronda. Rivera mantuvo la persecución en el décimo, pero no pudo capitalizar cuando Juárez se subió a su bicicleta para salir de la ronda. En la segunda sorpresa de la noche, All “The Machine Gun” Rivera escapó con una victoria mayoritaria por puntajes de 95-95, 95-94 y 95-93, pasando a 22-5, 18 KOs. Juárez pierde su primero, cayendo a 11-1, 5 KOs. La caída fue la diferencia. “Lethal” Leon Lawson III y Nathaniel Gallimore mostraron poca pérdida de amor en su relación programada de diez asaltos de peso súper welter. Lawson trabajó detrás de un largo jab de izquierda, con el objetivo de lanzar su derecha letal cuando fuera posible. Las cosas se pusieron difíciles en el tercero cuando Gallimore trató de convertirlo en una pelea callejera: golpeó, saltando arriba y abajo, golpeando su cabeza y hombros contra la cara de Lawson. En el cuarto, la producción de Lawson disminuyó a medida que Gallimore se volvió más productivo, respaldando al Lawson más alto con su propio golpe efectivo, si no más corto. El sexto vio a Lawson tomar el control con varios disparos a la cabeza en la propia esquina de Gallimore. Mientras que Lawson pareció tomar un mayor control con el combo de jab izquierdo / cruzado derecho en el centro del ring para comenzar la séptima ronda, Gallimore cambió el rumbo al final de la ronda, aterrizando sus propios golpes duros y provocando vítores de la multitud. Lawson siguió a un escurridizo Gallimore en la octava ronda cuando Gallimore intentó atraer a su enemigo y conseguir un contraataque, que no funcionó. El patrón continuó hasta el final del décimo, cuando Gallimore aterrizó con desesperación directo al templo de Lawson. Las piernas de Lawson se abrieron como un potro recién nacido, lo que provocó que Gallimore se precipitara salvajemente para el final. Lawson, sin embargo, se defendió y duró el asalto, evitando un peligro mayor. Al final, los jueces lo vieron 95-95, 97-93 y 96-94, a favor de Nathaniel Gallimore por decisión mayoritaria. Lawson pierde su primer combate, cayendo a 14-1, 7 KOs, mientras que Gallimore obtiene una victoria muy necesaria, ahora con 22-5-1, 17 KOs. Los pesos ligeros Atif Oberlton y Jasper McCargo entraron al ring llenos de confianza para su pelea programada de ocho asaltos. Oberlton bailó hasta el ring mientras McCargo se pavoneaba con gafas de sol con espejos. Después de unas primeras tres rondas descuidadas, McCargo golpeó la plataforma por cortesía de un puñetazo en la parte posterior de la cabeza en la cuarta, el árbitro Gary Miezwa lo rechazó. Un viaje legítimo a la lona se produjo al final de la ronda con la campana salvando a McCargo. Sintiendo que su presa estaba herida, Oberlton salió con determinación en el quinto y lanzó un golpe al cuerpo brutal para hundir a McCargo una vez más e incitar al árbitro a despedirlo a las 0:24. Oberlton va a 3-0, 3 KOs, mientras que McCargo se desliza a 4-2-2, 2 KOs. Los súper welters Travon Marshall y Ruben Torres no perdieron el tiempo sintiéndose el uno al otro en su programado de cuatro asaltos. Cada hombre lanzó golpes duros desde el principio. En el tercero, Torres cayó con fuerza segundos antes de que sonara la campana, pero superó la cuenta y regresó a su esquina. Ambos hombres eligieron sus lugares en el cuarto y Marshall pareció sacar lo mejor de las cosas, aterrizando un golpe bajo por si acaso. Al final, Marshall se mantuvo invicto en 2-0, 1 KO por puntuaciones de 40-35 x 3. Torres cae a 4-2, 1 KO. El peso súper mediano Alantez Fox superó al sobre-igualado pero cauteloso Manny Woods en ocho rondas unilaterales para abrir el espectáculo en el Armory en Minneapolis. Woods hizo que Fox trabajara para todo lo que tenía, agachándose, balanceándose y tejiendo mientras hacía que Fox fallara con frecuencia. Aún así, Fox trabajó en su largo jab. Después de que Fox conectó un derechazo fuerte que hizo zumbar a Woods, el árbitro Gary Miezwa detuvo las cosas en 1:11 del round 7. Fox mejora a 28-2-1, 13 KOs, mientras que Woods cae a 17-12-1, 6 KOs.

