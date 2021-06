Morrell vence a Cazares y retiene titulo WBA en Minneapolis Informe / Fotos de Boxing Bob Newman El Cubano, David Morrell, Jr. Defendió su título de peso súper mediano de la AMB de manera espectacular, superando al previamente invicto Mario Cazares con un centro de izquierda perfecto, dejando a Cazares de espaldas y obligando al árbitro Mark Nelson a detener el combate a los 2:32 del round inicial en The Armory en Minneapolis, Minnesota. Morrell, Jr. tiene ahora 5-0, 4 KOs, mientras que Cazares cae a 12-1, 5 KOs. “No esperaba que eso terminara tan rápido”, dijo Morrell. “Pensé que sería más como una pelea de cinco o seis asaltos. Sin embargo, una vez que Cazares subió al ring, noté que no estaba listo para pelear a mi nivel. No estaba listo para este tipo de prueba o este nivel de pelea “. Sobre el devastador nocaut, Morrell dijo: “Cuando vi la apertura, lo saqué. Cuando lo golpeé, vi que sus piernas se tambaleaban y supe que se había ido, completamente inconsciente “. “Estoy listo para cualquiera que pese 168 libras y ahora el mundo puede verlo”, continuó Morrell. “Me encantaría luchar contra Caleb Plant. Estoy listo para luchar contra Plant. Es un excelente boxeador, pero estoy listo para empezar “. Chris Colbert en el centro de atención esta semana Resultados desde Minneapolis, Minnesota

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.