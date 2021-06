Chris Colbert en el centro de atención esta semana Después de algunos fines de semana de boxeo ocupados, la transmisión televisiva de Showtime Championship Boxing de este sábado encabezada por el invicto campeón interino superpluma de la AMB Chris “Primetime” Colbert (15-0, 6 KOs) contra Tugstsogt “King Tug” Nyambayar (12-1, 9 KOs) será prácticamente la única acción de boxeo significativa ya que Estados Unidos celebra el fin de semana del Día de la Independencia. El espectáculo, que se lleva a cabo en Carson, California. También contará con el invicto peso ligero Michel Rivera (20-0, 13 KOs) contra Jon Fernández (21-1, 18 KOs) en una eliminatoria de la AMB. Showtime transmitirá una repetición del choque de pago por evento del sábado pasado entre Gervonta Davis y Mario Barrios como el combate inicial de la transmisión, y en algún momento, también incluirán lo más destacado del súper liviano Richardson Hitchins (12-0, 5 KOs) contra Darwin Price (17-1, 10 KOs). Inmediatamente después de la transmisión de Colbert-Nyambayar, Showtime estrenará All Access: Davis-Barrios Epilogue. Declaración de Manny Pacquiao Morrell vence a Cazares y retiene titulo WBA en Minneapolis

