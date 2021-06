Davis vence a Barrios y es tricampeón mundial simultaneo El campeón mundial superpluma y ligero de la AMB, Gervonta “Tank” Davis (25-0, 24 KOs) destronó al previamente invicto campeón superligero de la AMB Mario “El Azteca” Barrios (26-1, 17 KOs) por nocaut técnico en el undécimo asalto el sábado por la noche en el State Farm Arena en Atlanta. Pelea cerrada y disciplinada hasta el octavo asalto cuando Davis derribó a Barrios dos veces. Primero con un gancho de derecha, luego con un recto de izquierda. Barrios se recuperó bien en el noveno round. Un golpe al cuerpo derribó a Barrios nuevamente en el undécimo round y la pelea se detuvo poco después. El tiempo fue. Tank ahora tiene simultáneamente versiones de los cinturones WBA de 130, 135 y 140 libras. El tiempo era 2:13. Lomachenko vence a Nakatani en Las Vegas

