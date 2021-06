Lomachenko vence a Nakatani en Las Vegas El ex campeón mundial de tres divisiones y dos veces medallista de oro olímpico Vasiliy Lomachenko (15-2, 11 KOs) vencio mediante un KO en el noveno asalto sobre Masayoshi Nakatani (19-2, 13 KOs) el sábado por la noche en Virgin Hotel Las Vegas. Recuperándose de su derrota ante Teofimo López el pasado mes de octubre, Loma intervino Nakatani con destreza técnica. Derribó a Nakatani con una derecha en el quinto asalto. Loma arrancó en el sexto round, pero Nakatani resistió el ataque. El ojo derecho de Nakatani estaba casi cerrado después del séptimo round. En el novenoround, Loma se rió con un furioso asalto para golpear a Nakatani en una rodilla y ponerle fin. El tiempo era 1:48. Davis vence a Barrios y es tricampeón mundial simultaneo Martínez vence a Córdoba y retiene titulo mosca del WBC en Guadalajara

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.