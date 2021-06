Martínez vence a Córdoba y retiene titulo mosca del WBC en Guadalajara El campeón de peso mosca del WBC, Julio César Martínez (18-1, 14 KOs) ganó por nocaut técnico en el sexto asalto para defender con éxito su título contra Joel Cordova (12-4-2, 3 KOs) el sábado por la noche en el Dome Alcalde – CODE Jalisco en Guadalajara. México. Fue una guerra al principio. Sin embargo, Martínez finalmente se hizo cargo y dos ganchos de izquierda monstruosos en el sexto round derribaron a Córdova y el combate detuvo con por una andanada de golpes al 1:00. Lomachenko vence a Nakatani en Las Vegas Matellon vence a Argumedo y retiene título de la AMB en Guadalajara

