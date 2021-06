Matellon vence a Argumedo y retiene título de la AMB en Guadalajara El campeón de peso mosca ligero de la AMB, Daniel Matellon (12-0-2, 6 KOs) hizo con éxito la primera defensa de su cinturón contra el ex campeón de peso mínimo de la FIB José Argumedo (24-5-1, 15 KOs) el sábado por la noche en el Dome Alcalde – CODE Jalisco en Guadalajara, México. Agrumedo trajo la presión en la primera mitad de la pelea, luego Matellon se hizo cargo. Las puntuaciones fueron 117-111, 115-113, 115-113. Argumedo se vio obstaculizado por un corte sobre su ojo izquierdo durante la mayor parte de la pelea. Martínez vence a Córdoba y retiene titulo mosca del WBC en Guadalajara Resultados desde Atlanta

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.