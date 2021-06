Resultados desde Atlanta En una eliminatoria por el título súper welter del WBC, Erickson “Hammer” Lubin (24-1, 16 KOs) vencio con un KO en el sexto asalto sobre el ex campeón unificado Jeison Rosario (20-4-1, 14 KOs) el sábado por la noche en el State Farm Arena. en Atlanta. Lubin derribó a Rosario dos veces en la sexta ronda para terminarlo. El tiempo era 1:42. En una eliminatoria del título superligero de la AMB, el olímpico Batyr Akhmedov (9-1, 8 KOs) ganó por nocaut técnico cuando el ex campeón mundial Argenis Méndez (25-6-3, 12 KOs) no pudo continuar después del octavo round debido a una lesión en la mano derecha. El peso súper welter Carlos Adames (20-1, 16 KOs) anotó un nocaut técnico en el tercer asalto sobre Alexis Salazar (23-4, 9 KOs). Adames derribó a Salazar de frente con un gancho de izquierda en el tercer round. Salazar superó la cuenta, pero se consideró que no podía continuar. El tiempo era 2:59. Matellon vence a Argumedo y retiene título de la AMB en Guadalajara Alimkhanuly domina al ex campeón Brant en Las Vegas

