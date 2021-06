Alimkhanuly domina al ex campeón Brant en Las Vegas El invicto peso mediano Janibek “Qazaq Style” Alimkhanuly (10-0, 6 KOs) vencio mediante un nocaut técnico en ocho asaltos sobre el ex campeón de peso mediano de la AMB Robert Brant (26-3, 18 KOs) el sábado por la noche en el Virgin Hotel Las Vegas. Alimkhanuly anotó una caída en el sexto round y nunca dejó a Brant en la pelea. La esquina de Brant finalmente lo detuvo al final del octavo round. El peso gallo Luis Fernando Saavedra (9-6, 3 KOs) derrotó al previamente invicto Robert “Biggie” Rodríguez (9-1-1, 5 KOs) por decisión unánime. Biggie lució plano cuando Saavedra tomó un asentimiento 59-55, 60-64, 60-54 en seis rounds. Resultados desde Atlanta Resultados desde Guadalajara

