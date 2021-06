Resultados desde Guadalajara El peso welter Christian Gómez (22-2-1, 119 KOs) venció con un KO en el noveno asalto contra el previamente invicto Jorge Sánchez (13-1, 5 KOs). Pelea muy reñida. Gómez derribó a Sánchez en la segunda ronda, pero luego fue sacudido en la misma ronda. Gómez lo terminó con un gran uppercut en la novena ronda. En un choque entre pesos súper medianos invictos, Diego Pacheco (12-0, 9 KOs) detuvo a Jesús Moroyoqui (7-1-1, 4 KOs) en el sexto round. Pacheco al mando, despedido por el árbitro a los 2:17. El superligero Gabriel Valenzuela (24-2-1, 14 KOs) defendió el título Intercontinental de la FIB por nocaut técnico en el séptimo asalto contra Juan Ocura (14-15-1, 6 KOs). Valenzuela derribó a Ocura con un uppercut en la tercera ronda. Despedido por el árbitro en la séptima ronda. Hora 2:10. Alimkhanuly domina al ex campeón Brant en Las Vegas Resultados desde Inglaterra

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.