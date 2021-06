Resultados desde Inglaterra El peso mosca Ricardo Sandoval (19-1, 14 KOs) anotó un KO en el octavo asalto sobre Jay Harris (18-2, 9 KOs) en una eliminatoria final de la FIB el viernes por la noche en el Estadio Bolton en Bolton, Inglaterra. Sandoval derribó a Harris con un golpe al cuerpo en la octava ronda, luego lo dejó para el conteo con más golpes al cuerpo. El ex campeón de peso gallo de la FIB Paul Butler (33-2, 15 KOs) ganó una decisión dividida en diez asaltos sobre Willibaldo García (12-5-1, 6 KOs) en una pelea por el título internacional vacante de la OMB. Butler derribó a García en el primer asalto, pero tuvo que seguir la ruta. Las puntuaciones fueron 96-94, 97-92 Butler, 95-94 García. El prospecto invicto de peso welter junior Pierce O’Leary (7-0, 3 KOs) noqueó a Jan Marsalek (8-4, 7 KOs) con un gancho de izquierda al ras en la segunda ronda. Marsalek fue sacado en camilla. En una eliminatoria por el título de peso semipesado británico, Hosea Burton (26-2, 12 KOs) anotó un KO en el sexto round sobre Liam Conroy (18-7-1, 9 KOs). Un disparo en la oreja dejó a Conroy fuera de combate. El tiempo era 1:44 El invicto peso ligero Gary Cully (13-0, 7 KOs) salió victorioso cuando Viorel Simion (22-6, 9 KOs) no salió en el cuarto round. Conferencia de prensa final de Davis-Barrios

