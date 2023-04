Resultados desde República Dominicana Por Robert Coster El viernes por la noche se llevó a cabo una cartelera de 16 combates en Santo Domingo, República Dominicana. El evento principal vio al prospecto dominicano Franklyn De Paula (7-0, 6 KOs) ganar el título de peso mosca de Fedecaribe de la AMB por decisión unánime en diez asaltos sobre el duro Gilbert González (18-4-1, 13 KOs) de Venezuela. La puntuación unilateral (100-90, 99-91, 99-91) no reflejó lo difícil que fue la competencia para De Paula. “Fue una gran experiencia de aprendizaje sobre un enemigo muy duro”, declaró el manager Joselo Lantigua, “y demostró que Franklyn no solo es un golpeador sino que tiene las habilidades para igualar su poder”. Otras peleas notables en la cartelera vieron al artista de KO de peso welter jr Kenny De Leon, (16-0-1, 15 KOs) derrotar al visitante brasileño Anderson Dener (6-3, 5 KOs) en un solo round y Angel Cruz de peso mediano (10 -0, 9 KOs) detiene a Ángel Yoma Mateo (22-5, 18 KOs) en dos asaltos. Promotor: Shuan Boxing Promotion

Sede: Pabellón de Esgrima, Santo Domingo
Roman-Mata termina en NO contest en Ciudad Juarez

