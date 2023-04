Roman-Mata termina en NO contest en Ciudad Juarez El favorito de la ciudad natal y ex retador al título mundial en múltiples ocasiones Miguel “Mickey” Roman (65-14, 49 KOs) de Ciudad Juárez, México se enfrentó a Jorge “Kan” Mata Cuellar (15-1-2, 10 KOs) de Guadalajara, México el el viernes por la noche en el Gymnasio Josué Nery Santos en Ciudad Juárez, México con el título internacional superpluma del WBC en disputa. El visitante Mata salió fuerte en la primera ronda, disparando y aterrizando combinaciones rápidas en la cabeza y el cuerpo. En la segunda ronda, Roman recibió un corte sobre su ojo izquierdo. La repetición instantánea mostró que el corte fue causado por un cabezazo y el locutor del ring anunció la pelea como un empate sin competencia. En un sorprendente giro de los acontecimientos después del fallo final, un hombre no identificado empujó a Mata con mucha fuerza en la parte posterior de la cabeza. El hombre fue retirado inmediatamente del ring. Resultados desde República Dominicana Entrevista Exclusiva con David Morrell Like this: Like Loading...

