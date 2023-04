Noche triste para el boxeo Panameño: Zepeda KOS 2 Arboleda en Texas Por. Gabriel F. Cordero El invicto artista del nocaut Mexicano de peso ligero William “El Camarón” Zepeda (28-0, 24 KOs) venció a la estrella del boxeo panameño, Jaime “Jaimito” Arboleda (19-3, 14 KOs) en dos asaltos brutales el sábado por la noche en el College Park Center de la Universidad de Texas en campus de Arlington. El agresivo Zepeda derribó a Arboleda tres veces con golpes al cuerpo en el segundo round para terminarlo. El tiempo fue de 2:16. Zepeda defendió con éxito su título WBA Continental Americas. Arboleda con una larga experiencia en el boxeo olímpico y el baluarte principal de la gran alianza del Buen Gobierno del Presidente Laurentino “NITO” Cortizo y el promotor Sampson Lewkowicz no pudo detener en ningún momento el avance de Zepeda y sucumbio de forma espectacular con un golpe al cuerpo que no le permitió levantarse para escuchar tranquilamente la cuenta de 10 del referí terminando con mucho castigo en el rostro y cuerpo pero demostrando mucha valentía en todo momento. Arboleda venía de un resonante triunfo ante su compatriota Jonathan Arenas de 35 años y 2 peleas en cerca de 6 años a lo que los grandes expertos y prensa presentaron como la pelea del Siglo en Panamá en un mega evento apoyado por el Buen Gobierno del Presidente Laurentino “Nito” Cortizo. WHAT A FIGHT AND ROUND.@williamzepeda2 with 3 knockdowns in one round. #ZepedaArboleda | LIVE now on @DAZNBOXING pic.twitter.com/3rTmj5BfsG — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) April 30, 2023 Cook sobrevive a Godoy en Canadá Resultados desde República Dominicana Like this: Like Loading...

