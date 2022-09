Resultados desde Quebec, Canadá El invicto AMB # 6, WBC # 6 de peso pesado Arslanbek Makhmudov (15-0, 14 KOs) vencio mediante una decisión unánime de diez asaltos más difícil de lo esperado sobre el ex retador al título mundial Carlos Takam (39-7-1, 28 KOs) el viernes noche en el Casino de Montreal en Montreal, Quebec, Canadá. Makhmudov derribó a Takam 20 segundos después de la pelea y también lo derribó en la séptima ronda. Takam ganó cuatro rondas en dos cartas, pero con las dos caídas las puntuaciones fueron 96-92, 97-91, 96-92. Makhmudov agregó el título de plata vacante del CMB a sus títulos NABF y NABA. En un choque de encrucijada de peso mediano, el ex retador al título mundial Steven “Bang Bang” Butler (31-3-1, 26 KOs) aplastó a Mark “The Bazooka” DeLuca (28-4, 16 KOs) en dos rounds. DeLuca cayo dos veces en el segundo round. El tiempo era 1:59. Butler retuvo el título NABF. El invicto superpluma Thomas Chabot (7-0, 7 KOs) destruyó a Armando Ramírez (3-2, 0 KOs) en dos asaltos. Chabot derribó a Ramírez en el primer round y lo terminó con dos caídas más en el segundo round. Los golpes al cuerpo hicieron el daño. El tiempo era 1:24. Otros resultados:

Jean Gardy Francois W4 Andres Sanchez Ramirez (superpluma)

Emma Gongora W6 Martine Bisson (femenino pluma)

Emma Gongora W6 Martine Bisson (femenino pluma)

Hamza Khabbaz W4 Jose Gutierrez Bolanos (welterweight)

