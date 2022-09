Crawford, un ligero favorito sobre Spence El campeón de peso welter de la OMB, Terence Crawford, abrió como un ligero favorito sobre el campeón de peso welter del WBC, la AMB y la FIB, Errol Spence Jr., para su supuesta mega pelea del 19 de noviembre en Las Vegas. BetOnline.ag ha incluido a Crawford en -130 (10/13), mientras que los fanáticos de Spence pueden obtener +110 (11/10). Según los informes, los campamentos acordaron sobre los problemas de dinero y ahora están resolviendo los detalles finales. Resultados desde Ciudad Obregon Resultados desde Quebec, Canadá Like this: Like Loading...

