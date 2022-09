Canelo confiado en vencer por KO a Golovkin Por. Gabriel F. Cordero El Mexicano campeón indiscutible de peso súper mediano Canelo Álvarez y su archirrival Gennadiy Golovkin se presentaron en la conferencia de prensa final del choque de la trilogía del sábado en el estadio T-Mobile de Las Vegas, Nevada. Los otros dos combates fueron en la división de peso medio. Este tercero será en el peso supermediano y se disputa los cuatro títulos de las 168 libras. Canelo Alvarez: “Gracias por el apoyo que siempre me dan. Y espero que el sábado por la noche todos estemos gritando ‘Viva México Cabrones’” Gennadiy Golovkin: “Ambos somos atletas profesionales. Su estrategia es más agresiva. Mi estrategia es más experiencia. En el ring mostraremos quien es mejor. Esta es la pelea más grande para nosotros”. Esta sera la ultima pelea de Golovkin con DAZN y se convertirá momentáneamente en agente libre Canelo insiste en que el combate no deberá llegar a los 12 rounds aunque Golovkin no ha caído a la lona en sus 44 combates en 16 de años de carrera profesional. Canelo ha sido muy agresivo verbalmente en este combate y se mantiene favorito en la mayoría de las apuestas por 5-1 50 años atrás el "Chango" Carmona inició las grandes noches del boxeo mexicano en EE.UU Like this: Like Loading...

