50 años atrás el “Chango” Carmona inició las grandes noches del boxeo mexicano en EE.UU Por. Gabriel F. Cordero El 15 de septiembre de 1972 el retador Mexicano Erubay “Chango” Carmona se enfrentaba al conocido y favorito campeón mundial México-Americano, Armando” Mando” Ramos por el título ligero del CMB en el mítico Memorial Coliseum en Los Ángeles el día anterior al aniversario de la Independencia de México.

Para los registros de la historia del boxeo Mexicano esa fue la primera noche grande en las celebraciones del mes de Independencia en los eventos en Estados Unidos. Se reconoce a Carmona como el primer héroe de las fiestas Patrias en las noches de boxeo en EEUU. Ante un lleno completo el Mexicano Carmona logró la hazaña contra todos los pronósticos al darle una verdadera paliza a Ramos y noquearlo en el octavo round de una pelea pactada a quince rounds y lograr un verdadero grito de independencia con un extraordinario triunfo.

Carmona siempre manifestó que en su vida había tenido dos grandes conquistas : cuando nació su hijo y cuando ganó el título mundial aquel 15 de septiembre. Además se conoció que no bebía ni fumaba y trataba de mantenerse en buenas condiciones físicas con su cercanía a los gimnasios y entrenamientos.

Para esa pelea miles de Mexicanos en Estados Unidos estaban pendiente de la pelea de un compatriota por título mundial y le dieron una fuerte importancia al evento. De forma inédita la historia registra que en un entrenamiento público subieron al ring de la exhibición cerca de 20 llamativas mujeres y todas sin excepción besaron a Mando Ramos y despreciaron a Carmona. Ramos era un peleador muy carismático y elegante showman del boxeo.Ramos ha sido el más joven campeón mundial ligero de la historia con solo 20 años y fue dos veces campeón mundial ligero. Carmona (49-10-2, 37 KO’s) no era un pegador destructivo pero si era muy preciso y efectivo. Se comenta que Ramos (33-5, 20 KO’s) era un galán exclusivo de la vida nocturna y que quizás se había confiado mucho para esa pelea y fue sorprendido desde que sonó la campana con golpes de todas las formas y ángulos posibles siendo solo postergada su agonía desde el quinto round que dominaba Carmona ampliamente la pelea que por momentos parecía iba ser detenida por el árbitro Rudy Jordan. Ramos fue enviado al hospital e inclusive hubo disturbios en el Coliseo y fue difícil el traslado en ambulancia de Ramos por el disgusto de los aficionados. Carmona conquistó el sueño de todo peleador el levantar un campeonato mundial y fue recibido como un héroe nacional en Acapulco.Fue un auténtico héroe porque llegó a esa pelea como un retador sin opciones y sin fama en una época que se necesitaba tener un fuerte corazón y deseos para lograr triunfar.

Nació el 29 de septiembre de 1944 en La Poza en Acapulco, Guerrero quedó huérfano desde muy pequeño y se entregó al boxeo desde niño para poder ayudar a sus hermanos. Su apodo de "Chango" fue por su color moreno. Carmona se enfrentó a los mejores en su momento : Ismael Laguna, Joe Brown, Alfonso Fraser, Sugar Ramos, Antonio Amaya, Mastaka Tayama, Jimmy Robertson y Rodolfo González entre otros. Aunque Carmona no logro los millones de dólares como los boxeadores mexicanos que aparecen en fiestas patrias en los eventos grandes del MGM Grand, Mándalay Bay y otros escenarios recientes o en los últimos 20 años en EEUU ni tampoco fue soldado de la independencia se le reconoce su aporte y dedicación al boxeo y inmortalizar la doble hazaña de ser el primer estelar Mexicano y al mismo tiempo lograr coronarse campeón mundial en plena fiestas de Independencia en el "otro lado".

