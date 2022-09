Resultados desde Brisbane, Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing La leyenda del fútbol de la liga de rugby y actual estrella australiana de PPV de peso pesado, Paul Gallen, agregó no una, sino DOS victorias a su libro mayor el jueves por la noche en el Nissan Arena en Brisbane, Queensland, Australia. En una pelea salvaje, Gallen, de 41 años (14-2, 8 KOs) venció con un emocionante nocaut técnico en el tercer asalto sobre Justin Hodges (5-2, 2 KOs). Hodges sacudió a Gallen con algunos golpes importantes en el primer round. Hodges luego derribó a Gallen en el segundo round, pero Gallen se recuperó y tenía a Hodges tambaleándose al final del round. Gallen entró fuerte en el tercer round y castigó a Hodges hasta que el árbitro Tony Kettlewell lo detuvo. Más temprano, Gallen superó a Ben Hannant (0-2) en una pelea de cuatro asaltos. Las puntuaciones fueron 40-36, 40-36, 40-37. Otros resultados: El peso pesado Joe Goodall (9-1-1, 8 KO) detuvo a Arsene Fosso (4-2, 3 KO) en la tercera ronda. Después de dos rondas de castigo, Fosso finalmente se arrodilló para escapar de las agresiones de Goodall a la mitad del tercer round y la pelea se detuvo. El tiempo era 1:27. En un par de sorpresas, el peso semipesado Renold Quinlan (15-11, 10 KO) noqueó al previamente invicto Jack Bowen (7-1, 7 KO) en el quinto round, luego el peso mediano Lachlan Higgins (8-5-2, 3 KO) detuvo al campeón IBO Oceanía-Orient Ben Hussain (6-3, 3 KOs) en el segundo round. 50 años atrás el "Chango" Carmona inició las grandes noches del boxeo mexicano en EE.UU OMB ordena subasta de Andrade-Parker Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.