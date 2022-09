OMB ordena subasta de Andrade-Parker No se ha llegado a ningún acuerdo entre los campamentos del ex campeón mundial de dos pesos Demetrius “BooBoo” Andrade (31-0, 19 KOs) y Zach Parker (22-0, 16 KOs) para el choque por el título súper mediano interino ordenado por la OMB por lo tanto, el Comité de Campeonato de la OMB ha programado una subasta para el 20 de septiembre en la sede de la OMB en San Juan, Puerto Rico. La oferta mínima de bolsa es de $ 300,000. Si la pelea aterriza en el país de origen de uno de los combatientes, la bolsa se dividirá en 60/40 para el visitante. Si la pelea tiene lugar en un país neutral, la división es 50/50. Ambos luchadores deberán responder por escrito dentro de las 48 horas confirmando que participarán. Anuncian el Undercard de Haney-Kambosos Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.